Mutmaßlicher Schleuser rammt mit Auto Streifenwagen

Ein mutmaßlicher Schleuser hat mit zwölf Menschen im Auto einen Streifenwagen in Oberbayern gerammt. Die Beamten hätten das Auto am frühen Mittwochmorgen in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) nahe der Grenze zu Österreich kontrollieren wollen, als der Fahrer davongefahren sei, teilte die Bundespolizei mit. Als die Polizisten einen Streifenwagen in den Weg stellten, habe der Mann das Auto gerammt.

16. August 2023 - 17:02 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bad Reichenhall Erst dann sei das völlig überfüllte Fahrzeug zum Stehen gekommen. In dem Fünfsitzer saßen zwei Menschen auf dem Beifahrersitz und sechs weitere auf der Rücksitzbank. Vier Menschen befanden sich noch zusammengekauert im Kofferraum. Ein Polizist habe den Fahrer schließlich mit gezogener Waffe zum Aussteigen gebracht. Der 37-Jährige sei festgenommen worden. Gegen ihn werde unter anderem wegen Einschleusens unter lebensgefährdenden Bedingungen ermittelt. Die zwölf türkischen Staatsbürger in seinem Wagen würden wegen unerlaubter Einreise angezeigt, teilte die Bundespolizei mit.