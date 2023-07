Mutmaßlicher Schleuser prallt mit Auto gegen Mauer: U-Haft

Ein mutmaßlicher Schleuser ist mit fünf Syrern im Auto vor einer Polizeikontrolle geflohen und in Passau gegen eine Steinmauer geprallt. Der Fahrer und ein Mitfahrer seien verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei am Dienstag mit.

18. Juli 2023 - 16:22 Uhr | dpa

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Passau Die Fahnder hatten den Wagen am Montag kontrollieren wollen, nachdem dieser den Grenzübergang Achleiten von Österreich aus passiert hatte, wie es hieß. Der 29-jährige Fahrer hab Stopp-Signale ignoriert und sei in Richtung Stadtmitte gerast. Kurz darauf habe er die Kontrolle über den Wagen verloren und sei gegen eine Mauer geprallt. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer mit syrischer Staatsangehörigkeit die anderen fünf Männer einschleusen wollte. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährlichen Bedingungen gegen den 29-Jährigen, der am Dienstag in ein Gefängnis gebracht wurde. Die fünf Mitfahrer bekamen Anzeigen wegen unerlaubter Einreisen. Vier von ihnen mussten zurück nach Österreich. Der verletzte Mitfahrer wurde am Dienstag aus dem Krankenhaus entlassen, wie es hieß.