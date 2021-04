Mutmaßlicher Rohrbomben-Bastler nicht politisch motiviert

Nach dem Fund von Rohrbomben-Teilen und mehreren Schusswaffen im Allgäu geht die Polizei nicht von einer politischen Motivation des Verdächtigen aus. "Es gibt derzeit keine Hinweise auf einen staatsschutz-relevanten Hintergrund", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der 32 Jahre alte Mann sei nach der Durchsuchung seiner Wohnung in Kaufbeuren in eine Klinik gebracht worden.

14. April 2021 - 11:19 Uhr | dpa

Kaufbeuren Neben Teilen einer Rohrbombe und mehreren Schusswaffen hatte die Polizei dort am Donnerstag auch eine Cannabis-Zuchtanlage sowie geringe Mengen Marihuana und Amphetamine gefunden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Waffengesetz ermittelt. Der 32-Jährige war nach Angaben der Polizei schon vor einigen Jahren wegen unerlaubten Waffenbesitzes aufgefallen. Die zuständige Behörde hatte demnach ein Waffenbesitzverbot verhängt. © dpa-infocom, dpa:210414-99-198483/2