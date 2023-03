Mutmaßlicher Mörder aus Tschechien in Niederbayern gefasst

Ein mutmaßlicher Mörder aus Tschechien wurde nahe der Grenze in Niederbayern von der Polizei festgenommen. Der 50-Jährige sei international gesucht worden, weil er Ende Januar seinen 71-jährigen Vater ermordet haben soll, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann aus einer Gemeinde nahe Brünn (Brno) war am Mittwoch zu Fuß auf der B12 bei Hinterschmiding (Landkreis Freyung-Grafenau) unterwegs. Er fiel den Grenzpolizisten auf, weil er "durchnässt und derangiert" aussah.

10. März 2023 - 10:22 Uhr | dpa

Hinterschmiding Eine Überprüfung ergab, dass der Mann wegen mutmaßlichen Mordes durch die tschechischen Behörden gesucht wurde und auf der Flucht war. Der ermordete Vater war in Plastikfolie eingewickelt hinter einem Sofa gefunden worden. Der Sohn sei nach der mutmaßlichen Tat bis Cesky Krumlov (Krumau) gefahren und dann zu Fuß über die deutsche Grenze gelaufen. Er wurde nach seiner Festnahme dem Ermittlungsrichter vorgeführt und soll nun der tschechischen Justiz übergeben werden. Das Motiv der Tat und die genaueren Umstände müssen noch ermittelt werden.