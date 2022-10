Mutmaßlicher Einbrecher nach acht Jahren gefasst

Ein Mann, der in ein Haus in Oberbayern eingebrochen haben soll, ist gefasst worden - acht Jahre nach der Tat. Die internationale Zusammenarbeit der Polizei habe zur Überführung des Täters geführt, teilten die Beamten am Dienstag mit. Gegen ihn liege ein internationaler Haftbefehl vor.

11. Oktober 2022 - 13:23 Uhr | dpa

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Teisendorf Der damals noch unbekannte Täter soll im Mai 2014 aus einem Haus in Teisendorf (Landkreis Berchtesgadener Land) eine niedrige vierstellige Summe Bargeld gestohlen haben. Der Bewohner war bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Unbekannten verletzt worden. Auch in Österreich wurde der Mann wegen Einbrüchen gesucht. DNA-Spuren haben den Angaben zufolge geholfen, den Täter zu identifizieren. Laut Polizei wurde er bei der Einreise nach Bulgarien verhaftet und nach Österreich ausgeliefert. Dort sitzt der Mann in Haft.