Mutmaßlicher Brandstifter nach Feuer in Haus festgenommen

Hof

Nach dem Brand eines Mehrfamilienhauses in Oberfranken ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Bei dem 26-Jährigen seien Gründe für eine zumindest verminderte Schuldunfähigkeit festgestellt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Der Mann sei darum am Mittwoch in Hof auf richterliche Anordnung in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Durch den Brand in der Nacht auf Mittwoch war ein Schaden von schätzungsweise 20.000 Euro entstanden. Das Gebäude und angrenzende Wohnhäuser waren evakuiert worden. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.