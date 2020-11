Mutmaßlicher Brandstifter aus Mittelfranken geschnappt

Ein mutmaßlicher Brandstifter aus Mittelfranken ist in London festgenommen worden. Der Mann war nach einem Wohnhausbrand in Bad Windsheim (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) zur europaweiten Fahndung ausgeschrieben gewesen. Britische Kollegen hätten ihn Ende September durch Zufall kontrolliert und anschließend festgenommen, teilte die Polizei Mittelfranken am Freitag mit.

06. November 2020 - 16:40 Uhr | dpa

Bad Windsheim Der Brand war im vergangenen Sommer in Bad Windsheim in einem Wohnhaus und einer Scheune ausgebrochen. Die Ermittlungen hätten schnell ergeben, dass das Feuer absichtlich gelegt worden war, sagte ein Sprecher. Mehrere Menschen seien dadurch gefährdet worden. Zudem sei ein Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Gegen den ehemaligen Bewohner des Hauses hatte die Polizei schon kurz nach dem Brand ermittelt. Weil sich der Tatverdacht jedoch nicht erhärten ließ, war der 32-Jährige auf freien Fuß gesetzt worden. Dann hatte er Deutschland verlassen. Zeugenhinweise hätten anschließend den Verdacht gegen ihn erhärtet. Darauf wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Nun konnten bayerische Polizisten den Mann am Flughafen Heathrow in London abholen. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.