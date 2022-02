Mutmaßliche Sabotage an Biogas-Anlage: Polizei sucht Zeugen

Nach einer mutmaßlichen Sabotage an einer Biogas-Anlage in Unterfranken gehen die Ermittlungen weiter. Unklar ist nach Worten eines Polizeisprechers vom Freitag noch das Motiv. Außerdem wird ein Zusammenhang mit einem Brand in der Anlage im vergangenen Sommer geprüft.

18. Februar 2022 - 13:46 Uhr | dpa

Reichenberg Ein Mann steht im Verdacht, in der Nacht zum Dienstag die Biogasanlage in Reichenberg (Landkreis Würzburg) derart manipuliert zu haben, dass rund eine Million Liter Gärreste austraten und über einen Entwässerungsgraben in einen Bach flossen. Der 33-Jährige aus dem Landkreis Würzburg wurde vorläufig festgenommen, inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß. Es bestehe nach wie vor ein Anfangsverdacht gegen ihn, hieß es. Zum Tatvorwurf habe er aber noch nichts gesagt. In der Biogasanlage war nach Polizeiangaben bereits im Sommer 2021 vorsätzlich ein Feuer gelegt worden. Einen Verdächtigen gebe es bis heute nicht, ein Zusammenhang mit der jetzigen Sabotage werde geprüft. Wie hoch der Schaden ist, lässt sich laut Polizei noch nicht sagen - allein der Wert der ausgelaufenen Gärreste wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die in der Nacht möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben.