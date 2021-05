Mutmaßlich berauscht: 33-Jähriger flieht vor Polizei

Ein mutmaßlich berauschter Autofahrer ist in Nerenstetten (Baden-Württemberg) vor Polizisten geflohen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Beamte den Mann am Sonntagabend kontrolliert. Dabei hatten sie den Verdacht, dass er unter Drogen stand. Der 33-Jährige sei im weiteren Verlauf aggressiv geworden und habe sich wieder in sein Auto gesetzt. Die Beamten versuchten noch, ihn aus dem Wagen zu holen. Dagegen wehrte er sich demnach massiv. Danach gelang es ihm, das Auto zu starten und zu fliehen.

17. Mai 2021 - 09:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. © Monika Skolimowska/zb/dpa/Symbolbild

Nerenstetten Dabei fuhr der Mann den Angaben nach deutlich zu schnell. Erst eine zweite Streife konnte den Wagen im ungefähr 15 Kilometer entfernten baden-württembergischen Herbrechtingen (Kreis Heidenheim) stoppen. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun ermittelt. Ob er tatsächlich unter Drogen stand und wie schnell er gefahren ist, war zunächst unklar. © dpa-infocom, dpa:210517-99-627653/3