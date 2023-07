Mutmaßlich ausgesetzt: Spaziergängerin findet kleine Hunde

Acht kleine, mutmaßlich ausgesetzte Hunde hat eine Spaziergängerin in Oberfranken gefunden. Die 50-Jährige habe die Hunde bei einem Spaziergang hinter einem Zaum entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Sechs Tiere konnten nach dem Fund am Sonntag eingefangen und ins Tierheim gebracht werden, wie eine Sprecherin des Tierschutzvereins Kulmbach mitteilte. Die Hunde seien verfilzt, dünn und ängstlich angekommen. Um welche Hunderasse es sich handelt, sei demnach noch schwer zu sagen.

24. Juli 2023 - 11:00 Uhr | dpa

Kulmbach Die anderen Hunde konnten bis Montagvormittag laut Polizei noch nicht eingefangen werden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Besitzer.