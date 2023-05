Museumsvermieter Schmelzer: Söder nicht auf mich eingewirkt

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat sich nach Angaben des Vermieters des Nürnberger Zukunftsmuseums Gerd Schmelzer nicht direkt in die Standortsuche eingeschaltet. "Er hat nicht gezielt auf mich eingewirkt", sagte Schmelzer am Montag zu Beginn seiner mit Spannung erwarteten Zeugenvernehmung im Untersuchungsausschuss des bayerischen Landtags. Es habe aber keinerlei inhaltliche Gespräche zur Immobilie gegeben.

München

Natürlich habe er seit vielen Jahren auch mit vielen Politikern - auch von anderen Parteien - viele Gespräche über den Augustinerhof geführt. Auch Söder habe immer gewusst, dass dies "der beste Platz in Nürnberg war und ist", so Schmelzer. Es sei letztlich nur eine "logische Konsequenz, dass auch dieser beste Platz in die Diskussion" gekommen sei. Der Augustinerhof sei ja kein "Geheimprojekt" gewesen, sondern habe in Nürnberg immer im Fokus der Öffentlichkeit gestanden.

Mit Blick auf Spendenzahlungen von Schmelzer beziehungsweise seines Unternehmens, der Alpha-Gruppe, an die CSU sagte Schmelzer auf Nachfrage, es habe im Zeitraum 2013 und 2017 keine weiteren Spenden gegeben. Dass Schmelzer der CSU gerne und großzügig gespendet hat, ist kein Geheimnis. In den Unterlagen des Bundestags zu meldepflichtigen Spenden ab 10.000 Euro finden sich etwa für 2013 10.500 Euro, die die GIP Grundig Immobilienpark GmbH überwiesen hat. 2018 waren es gar 45.500 Euro und 2019 45.000 Euro. Hinter GIP steht die Alpha-Gruppe, deren Gründer Schmelzer ist.

Der von den Oppositionsparteien SPD, FDP und Grünen initiierte Untersuchungsausschuss geht der Frage nach, wie die Standortauswahl für das neue Zukunftsmuseum erfolgte und wie der Mietvertrag, den der Oberste Rechnungshof später als "vermieterfreundlich" einstufte, zustande kam. Insbesondere will die Opposition klären, welche Rolle Söder damals spielte. Der Ausschuss muss seine Arbeit im Lauf dieser Legislaturperiode abschließen.