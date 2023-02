Museum für nachwachsende Rohstoffe öffnet vorab

Der Name "Nawareum" ist Programm: Ein neues Museum in Straubing widmet sich dem Thema nachwachsender Rohstoffe. Am 4. März beginnt der reguläre Besucherbetrieb, aber schon ab 4. Februar können Interessenten das Museum vorab besichtigen - und zwar kostenlos.

03. Februar 2023 - 06:14 Uhr | dpa

Ein Modell der Sonne im Nawareum. © Armin Weigel/dpa