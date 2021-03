Museum der Bayerischen Geschichte mit digitalem Programm

Weil das Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg angesichts der aktuellen Inzidenzwerte nicht wie geplant am 19. März öffnen kann, stimmt es Interessenten mit einem digitalen Angebot auf sein Programm ein. Die Landesausstellung "Götterdämmerung II - Bayerns letzte Monarchen" soll - je nach Corona-Lage - am 23. Juni eröffnet werden, wie eine Sprecherin am Donnerstag sagte.

18. März 2021 - 11:49 Uhr | dpa

Regensburg Auf der Internetseite des Museums sind nun zwei Videoclips zum "Kini" zu sehen. Einer der Beiträge war Teil der Landesausstellung von 2011 - "Götterdämmerung - König Ludwig II." - und befasste sich mit der Beziehung des Regenten zu dem Komponisten Richard Wagner. Kabarettist Christoph Süß schlüpfte hierfür in die Rolle des "Kini". Der zweite Kurzfilm zeigt Ludwig II. als Bauherren und stammt aus der Landesausstellung 2018 mit dem Titel "Wald, Gebirg und Königstraum - Mythos Bayern". Die Landesausstellung 2021 zeigt den Angaben nach die Lebenswege der letzten Monarchen vor der Revolution 1918. Kaiserin Elisabeth von Österreich, der bayerische König Ludwig III., Kaiser Wilhelm II. und das russische Zarenpaar. Sie alle hätten um ihren Platz in einer sich rasant verändernden Welt gekämpft. "Am Ende entschieden Weltkrieg und Revolution über ihr Schicksal", teilte der Veranstalter, das Haus der Bayerischen Geschichte in Augsburg, mit. © dpa-infocom, dpa:210318-99-873119/2