Münchner Golf-Turnier mit Rekordzahl deutscher Spieler

München

So viele deutsche Golfer wie noch nie starten von heute an bei der BMW International Open. Nick Bachem, Maximilian Kieffer, Yannik Paul und Marcel Siem konnten im vergangenen Dreivierteljahr jeweils ein Turnier der DP World Tour gewinnen und wollen auch im Golfclub München Eichenried überzeugen. Insgesamt sind 20 deutsche Profis und zwei Amateure aus Deutschland dabei. Dies sind so viele Lokalmatadore wie noch nie in der 34-jährigen Geschichte des Turniers. Das Traditionsturnier dauert bis zum Sonntag. Von den insgesamt 2 Millionen Dollar (rund 1,8 Millionen Euro) Preisgeld bekommt der Sieger 340.000 Dollar (rund 310.000 Euro).