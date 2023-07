München wächst: Rund 1,8 Millionen Einwohner bis 2040 erwartet

München bleibt als Wohnort beliebt und wird weiter wachsen – das zeigt die neueste Bevölkerungsprognose der Stadt. Demnach steigt die Einwohnerzahl in der Landeshauptstadt bis 2040 auf 1,81 Millionen an.

München - Der Bericht ist am Mittwoch vorgestellt worden und dient als Planungsgrundlage für die Stadt – etwa in Sachen Wohnungsbau und mit Blick auf große Infrastrukturprojekte. Der Demografiebericht für Stadtplanung und Bauordnung prognostiziert, mit wie vielen neuen Einwohnern in den nächsten Jahren in München zu rechnen ist.

1,81 Millionen Menschen in 2040: Weiterer Einwohnerzuwachs in München

Nachdem Corona-bedingt weniger Menschen nach München kamen, scheint nun wieder alles beim Alten zu sein. Die Landeshauptstadt ist für viele ein attraktiver Wohnort. Gerade junge Leute scheinen sich von der Großstadt angezogen zu fühlen.

Wie sich dieser Trend in Zukunft fortsetzt, zeigt eine Bevölkerungsprognose bis ins Jahr 2040. Zum Jahresende 2022 hatten 1,59 Millionen Bürger ihren Hauptwohnsitz in München. Bis 2040 sollen es der Untersuchung zufolge 14 Prozent mehr sein: 1,81 Millionen Menschen könnten dann in der Landeshauptstadt leben.

München wächst: Das sind die Gründe

Die Ursachen dafür sind vielfältig. Zum einen sollen in den nächsten Jahren mehr Kinder geboren als Menschen sterben. Zum anderen wird mit einer Zuwanderung aus dem Ausland gerechnet, aber auch aus anderen Bundesländern gerechnet – insbesondere aus Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Warum die Wahl ausgerechnet auf München fällt, lässt sich mit dem breiten Angebot von Arbeits- und Ausbildungsplätzen beantworten. Außerdem ziehen die renommierten Hochschulen und Universitäten junge Leute an.

Einwohnerwachstum in den Stadtteilen

Unterschiede gibt es in den verschiedenen Stadtteilen. Die größten Zuwächse wird es wohl in Aubing-Lochhausen-Langwied und Feldmoching-Hasenbergl geben, da dort neuer Wohnraum entsteht. In den innerstädtischen Bezirken könnten die Einwohnerzahlen hingegen sogar sinken.

Weitere Informationen zur Bevölkerungsprognose finden Sie .