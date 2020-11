Müllcontainer angezündet: 16-Jähriger festgenommen

Die Polizei hat einen 16-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, in der Halloween-Nacht zwölf Mülltonnen, einen Müllcontainer und eine Hecke angezündet zu haben. Die Brandstiftung in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) in der Nacht auf den 1. November sei teilweise von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden, teilte die Polizei am Montag mit.

09. November 2020 - 10:31 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Handschellen liegen auf einem Tisch. © Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Sonthofen Bei einer Polizeikontrolle am vergangenen Freitag geriet der 16-Jährige dann in Verdacht. Nach Polizeiangaben hat er inzwischen die Taten zugegeben und einen 18-jährigen Begleiter als Mittäter benannt. Gegen beide Verdächtige wird nun ermittelt. Außerdem müssen sie damit rechnen, dass ihnen der Sachschaden von mindestens 5000 Euro und die Kosten für fünf Feuerwehreinsätze in Rechnung gestellt werden.