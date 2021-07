Mühldorf am Inn: Freilaufender Hund reißt Rehkitz

Die Polizeiinspektion Mühldorf ermittelt in dem Fall, auch ein Diensthundeführer ist involviert.

Mühldorf am Inn - Die Polizei bittet um Mithilfe: Am Freitag hat ein freilaufender Hund in Mühldorf am Inn ein Rehkitz in einen Garten gehetzt und dort gerissen.

Hund reißt Rehkitz: Wer kann Angaben zum Besitzer machen?

Nach Angaben der Polizei fraß der Hund dann in dem Garten einer Mühldorferin von dem Kadaver. Zuletzt war der Hund immer wieder in der Nähe des örtlichen Freibades gesehen worden.

Der gesuchte Hund war zuletzt häufig in der Nähe des Mühldorfer Freibades gesichtet worden. © Polizei

Die Polizeiinspektion Mühldorf ermittelt in dem Fall, auch ein Diensthundeführer ist involviert. Um weitere Gefahren auszuschließen, die womöglich von dem wildernden Hund ausgehen, wendet sich die Polizei an die Bevölkerung.

Wer den Hund auf dem Foto wiedererkennt und Angaben zu dem Besitzer machen kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspektion Mühldorf am Inn (Tel. 08631/3673-0).