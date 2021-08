Mountainbiker stürzt: Schwer verletzt gerettet

Bei widrigem Wetter ist ein Mountainbiker am Sonntag am Hahnenkamm in Unterfranken gestürzt und schwer verletzt worden. Die Rettung an der Mountainbike-Strecke namens Hexenthorn gestaltete sich schwierig, wie die Kreisbrandinspektion Alzenau-Hörstein mitteilte: Da der Sturz im unwegsamen Gelände passierte, sei der Unfallort nicht mit Rettungswagen und Feuerwehrfahrzeugen erreichbar gewesen. Nach Erstversorgung durch eine Notärztin sei der Schwerverletzte zunächst zu einem Bergwacht-Fahrzeug getragen und mit diesem zum Rettungswagen gefahren worden, der ihn dann in ein Krankenhaus brachte.

29. August 2021 - 19:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Während einer Unfallaufnahme spiegelt sich der Schriftzug "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Alzenau © dpa-infocom, dpa:210829-99-15314/2