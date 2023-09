Mountainbiker nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Ein Mountainbiker ist Oberbayern gestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der 67-Jährige am Sonntagmittag einen Forstweg von einer Alm in Ruhpolding (Landkreis Traunstein) mit hoher Geschwindigkeit hinab. Vermutlich wegen eines Schlaglochs habe der Mann die Kontrolle über sein Fahrrad verloren, hieß es.

11. September 2023 - 07:12 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Ruhpolding Durch den Sturz verletzte sich der 67-Jährige lebensgefährlich. Einen Helm trug der Mann den Angaben zufolge nicht. Ein privat vorbeikommender Polizist leistete Erste Hilfe, bis ein Rettungsdienst den Verletzten ins Krankenhaus brachte. Über den Zustand des Radfahrers konnte ein Polizeisprecher am Montagmorgen keine Angaben machen.