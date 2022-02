Mountainbike-Park im Fichtelgebirge vorerst gestoppt

Die Pläne für einen Mountainbike-Park am Großen Kornberg im Fichtelgebirge liegen vorerst auf Eis.

Nach der ersten Prüfung im Rahmen des Eilantrags stellte das Gericht auch fest, dass es gegen das Projekt an sich keine tiefgreifenden rechtlichen Bedenken gebe. (Symbolbild)

Hof/Wunsiedel

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) war mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht in Bayreuth erfolgreich.

Der Baugenehmigungsbescheid vom Landratsamt Wunsiedel sei "in wesentlichen Punkten nicht ausreichend bestimmt", teilte das Gericht am Dienstag mit. Nun folgt in dem Rechtsstreit aber noch das Hauptsacheverfahren. Die eingereichten Unterlagen enthielten kein Betriebskonzept, das die Nutzung des Parks ausreichend beschreibe.

Deshalb könne nicht abschließend beurteilt werden, ob das Vorhaben zulässig sei. Die Baugenehmigung erweise sich damit bereits in formeller Hinsicht als rechtswidrig, begründete die Kammer ihre Entscheidung.

Nach der ersten Prüfung im Rahmen des Eilantrags stellte das Gericht jedoch auch fest, dass es gegen das Projekt an sich keine tiefgreifenden rechtlichen Bedenken gebe: Die Auswirkungen auf Flora und Fauna seien erfasst worden, die Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft würden ausreichend kompensiert.

Der Zweckverband, in dem die Landkreise Hof und Wunsiedel organisiert sind, plant am Kornberg auf etwa 22 Hektar einen Mountainbike-Park mit verschiedenen Strecken. Bereits jetzt ist dort ein Skilift installiert, kürzlich wurde das Kornberghaus mit gastronomischem Angebot eröffnet.

Der LBV übt an den Plänen für den Mountainbike-Park heftige Kritik. Es sei etwa nicht vorab geprüft worden, ob sich durch den Bau der Lebensraum von Auerhuhn, Weißrückenspecht und verschiedene Eulenarten verschlechtere.