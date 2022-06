Motorräder beim Überholen übersehen: Biker stirbt

Waldkirchen

Ein Motorradfahrer ist in Niederbayern mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verunglückt. Er sei am Samstag mit drei anderen Motorradfahrern nahe Waldkirchen (Landkreis Freyung-Grafenau) unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Eine Autofahrerin auf der Gegenfahrbahn wollte überholen und übersah die Motorradfahrer. Ihr Wagen kollidierte mit einem Motorrad, wodurch dessen Fahrer stürzte. Er starb an der Unfallstelle. Weitere Details sowie das Alter der Unfallbeteiligten waren zunächst nicht bekannt.