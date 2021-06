Motorradfahrerin von Auto erfasst: Lebensgefährlich verletzt

Eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin ist in Lappersdorf (Landkreis Regensburg) von einem links abbiegenden Auto erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden. Ein 58 Jahre alter Autofahrer habe die Frau nach bisherigem Kenntnisstand übersehen, als er auf der Umgehungsstraße nach links abbiegen wollte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Motorradfahrerin krachte frontal in den Wagen. Sie wurde über diesen hinweggeschleudert und prallte gegen einen Transporter. Die 18-Jährige kam nach dem Unfall am Montag mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 58 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

01. Juni 2021 - 08:20 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Lappersdorf © dpa-infocom, dpa:210601-99-815776/2