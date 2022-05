Motorradfahrerin prallt gegen Baum und stirbt

Lauf

Die 28 Jahre alte Fahrerin eines Motorrades ist am Freitag in der Nähe von Röthenbach an der Pegnitz zu Tode gekommen. Die Frau sei beim Überholen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit. Ein Ersthelfer sowie herbeigerufene Polizisten hätten versucht, die Frau zu reanimieren. Für sie sei jedoch jede Hilfe zu spät gekommen. Sie starb noch am Unfallort.