Motorradfahrer weicht Hasen aus und stürzt

Ein Motorradfahrer und seine Begleiterin sind bei einem Unfall in Schwaben schwer verletzt worden. Der 27-Jährige habe am Donnerstagabend nach eigenen Angaben einem Hasen ausweichen wollen und sei dabei gestürzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der 27-Jährige konnte beim Notruf den eigenen Standort nicht genau bestimmen, weshalb die Feuerwehr die Suche startete.

17. Juni 2022 - 11:56 Uhr | dpa

Gablingen Die Einsatzkräfte fanden beide etwa eine halbe Stunde später in einem Maisfeld bei Gablingen (Landkreis Augsburg). Zu dem Zeitpunkt war die 28-jährige Mitfahrerin nicht mehr ansprechbar. Beide wurden schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.