Motorradfahrer stürzt nach Zusammenstoß mit Auto

Lohr am Main

Ein Mann ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Lohr am Main (Kreis Main-Spessart) von seinem Motorrad gestürzt und hat sich verletzt. Der Autofahrer war am Mittwochnachmittag beim Abbiegen von der Sonne geblendet worden und mit seinem Wagen in die Maschine gefahren, wie die Polizei mitteilte. Durch den Sturz erlitt der Motorradfahrer mehrere Brüche im Oberkörper. Der Mann am Steuer des Autos stand nach der Kollision unter Schock. Beide Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.