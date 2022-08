Motorradfahrer stößt mit zwei weiteren Bikern zusammen

Ein Motorradfahrer ist im Berchtesgadener Land mit zwei entgegenkommenden Bikern zusammengestoßen und gestorben. Die beiden anderen Motorradfahrer seien mit schwersten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Wie genau es zu dem Unfall am Mittwoch auf der bei Motorradfahrern beliebten Roßfeldpanoramastraße in Berchtesgaden kam, blieb zunächst unklar. Der 57-jährige Biker sei aus unklarer Ursache in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten.

11. August 2022 - 08:41 Uhr | dpa

Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Berchtesgaden Die Polizei und die Staatsanwaltschaft Traunstein ermitteln den Angaben zufolge zu Ursache und Hergang des Unfalls. Helfen sollen dabei zwei Gutachten. Die Roßfeldpanoramastraße blieb während der Unfallaufnahme über mehrere Stunden gesperrt.