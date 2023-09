Ortenburg

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Niederbayern tödlich verletzt worden. Eine 71 Jahre alte Autofahrerin hatte den vorfahrtsberechtigten 58-Jährigen am Samstag beim Einbiegen auf die Staatsstraße 2119 bei Ortenburg (Landkreis Passau) übersehen, sagte ein Polizeisprecher. Trotz Reanimationsversuchen starb der Kradfahrer noch an der Unfallstelle.