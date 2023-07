Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Wallersdorf

Ein Motorradfahrer ist nach dem Zusammenstoß mit einem Auto in Niederbayern gestorben. Der 48-Jährige sei am Mittwochmorgen aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Er sei dadurch nahe Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengestoßen. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb der Motorradfahrer noch vor Ort. Weitere Details zu Ursache und Hergang des Unfalls müssen nach Polizeiangaben noch ermittelt werden.