Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Unterfranken ums Leben gekommen. Die 40-jährige Fahrerin des Wagens blieb bei der Kollision am Samstag in Schweinfurt unverletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der schwer verletzte 24-jährige Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen Verletzungen erlag. Die Polizei Schweinfurt leitete Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache ein.

03. Oktober 2021 - 14:20 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Während einer Unfallaufnahme spiegelt sich der Schriftzug "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Schweinfurt © dpa-infocom, dpa:211003-99-463377/2