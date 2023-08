Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß in Oberbayern

Ein 73-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem weiteren Motorradfahrer in Töging am Inn (Landkreis Altötting) gestorben. Nach Polizeiangaben vom Montag erlag der Mann am Wochenende in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

28. August 2023 - 17:26 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt zu einem Einsatz. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Töging am Inn Der Unfall ereignete sich laut Polizei am 10. August. Demnach wollte der 73-Jährige links auf eine Kreisstraße abbiegen und übersah dort einen 54-Jährigen, der von links kam und Vorfahrt hatte. Die beiden Motorradfahrer stießen zusammen. Dabei sei der 73-Jährige schwer und der 54-Jährige leicht verletzt worden. Ein Gutachter soll nun in Zusammenarbeit mit der Polizei den genauen Unfallhergang klären.