Motorradfahrer stirbt nach Sturz bei Fahrt mit Sohn

Ein Motorradfahrer ist nach einem Sturz bei einer Fahrt mit seinem erwachsenen Sohn in Niederbayern an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren der 67-Jährige und der 43-Jährige am Mittwoch bei Roßbach (Landkreis Rottal-Inn) auf ihren Motorrädern unterwegs, als der Vater mit seiner Maschine in einer Kurve von der Straße abkam und auf eine Wiese stürzte.

29. September 2023 - 11:53 Uhr | dpa

Zwei Biker fahren über eine Landstraße. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Roßbach Rettungskräfte reanimierten den 67-Jährigen, der daraufhin per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort erlag der Mann seinen schweren Verletzungen. Die Polizei ging davon aus, dass eine medizinische Ursache zum Sturz führte.