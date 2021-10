Motorradfahrer stirbt nach Sturz auf Autobahn 92

Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstag bei einem Sturz auf der A92 bei Essenbach im Kreis Landshut tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, konnten Ersthelfer den Mann zunächst noch wiederbeleben, er starb jedoch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die A92 in Fahrtrichtung Deggendorf wurde zunächst gesperrt.

12. Oktober 2021 - 11:51 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Essenbach © dpa-infocom, dpa:211012-99-567713/3