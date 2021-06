Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Pkw

Ein Motorradfahrer ist im oberbayerischen Oberneukirchen ums Leben gekommen, als er nach einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Der 60-Jährige sei auf der Staatsstraße im Landkreis Mühldorf am Inn mit einem entgegenkommenden Auto zusammengeprallt, teilte die Polizei am Freitag mit. Die 34 Jahre alte Pkw-Fahrerin blieb bei dem Unfall am Donnerstag unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Beide Fahrzeuge hatten Totalschaden. Die Staatsanwaltschaft Traunstein leitete eine Unfallanalyse ein. Die Straße war bis zum Abend gesperrt.

11. Juni 2021 - 12:59 Uhr | dpa

Oberneukirchen