Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Kleintransporter

Warmensteinach

Ein Motorradfahrer ist bei einem frontalen Zusammenstoß mit einem Kleintransporter gestorben. Der 46-Jährige verlor in einer Rechtskurve bei Warmensteinach (Landkreis Bayreuth) am Samstagmorgen die Kontrolle über seine Maschine, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer geriet in den Gegenverkehr, fuhr frontal in den Kleintransporter und verletzte sich dabei schwer. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der andere Fahrer blieb unverletzt.