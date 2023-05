Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Erdweg

Bei einem schweren Unfall auf der Staatsstraße 2047 im oberbayerischen Landkreis Dachau ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer gestorben. Sein Motorrad stieß bei Erdweg mit einem entgegenkommenden Auto zusammen und er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsstraße wurde für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt.