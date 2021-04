Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß bei Frensdorf

Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall nahe Frensdorf (Landkreis Bamberg) ums Leben gekommen. Er sei am Donnerstagabend mit seinem Motorrad auf der Bundesstraße 22 frontal mit einem Auto zusammengestoßen und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei mit. Der 56-jährige Autofahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Details zum Hergang des Unfalls zwischen Birkach und Oberharnsbach waren zunächst nicht bekannt.

16. April 2021 - 05:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Polizei Blaulicht bei Unfallaufnahme. © Stefan Puchner/dpa/Archivbild

Frensdorf © dpa-infocom, dpa:210415-99-222974/3