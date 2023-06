Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Neu-Ulm

Ein 20-jähriger Biker ist am Donnerstagabend in Oberroth (Landkreis Neu-Ulm) mit einem Auto zusammengestoßen und tödlich verunglückt. Nach ersten Erkenntnissen hatte eine 35-jährige Autofahrerin den 20-Jährigen beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei in der Nacht zu Freitag mitteilte. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen, prallte in die rechte Autoseite der Fahrerin und wurde vom Motorrad geworfen. Sein Fahrzeug krachte dann gegen einen Wagen, der hinter der Frau fuhr.

02. Juni 2023 - 07:44 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeifahrzeugs. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Oberroth Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen stand die Frau unter dem Einfluss von Medikamenten. Laut Polizei wurde ihr Auto sichergestellt. Außerdem sei eine Blutentnahme angeordnet worden. Gegen sie werde nun ermittelt. Es waren 60 Einsatzkräfte vor Ort.