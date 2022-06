Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit zwei Autos

Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit zwei Autos in Oberbayern ums Leben gekommen. Ein 52-Jähriger sei in Tüßling (Landkreis Altötting) mit seinem Auto abgebogen und habe den 60 Jahre alten Brandenburger mit seiner Maschine übersehen, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Motorrad prallte bei dem Unglück am Freitag in die Seite des Wagens und wurde anschließend in ein weiteres Auto geschleudert.

25. Juni 2022 - 12:05 Uhr | dpa

Tüßling Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche starb der Motorradfahrer nach Polizeiangaben noch an der Unfallstelle. Die beiden Autofahrer blieben unverletzt. Die Feuerwehr war mit 75 Kräften im Einsatz. Die Bundesstraße wurde vorübergehend gesperrt.