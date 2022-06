Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Traktor

Ein 49-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Oberfranken gestorben - sein Sohn wurde schwer verletzt. Das Motorrad war am Donnerstag mit dem Traktor eines 21-Jährigen bei Waischenfeld (Landkreis Bayreuth) zusammengestoßen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 49-Jährige war mit seinem 16-jährigen Sohn unterwegs und wollte den Traktor überholen.

17. Juni 2022 - 10:14 Uhr | dpa

Waischenfeld Dieser bog jedoch in dem Moment nach links in ein Feld ab. Vater und Sohn prallten gegen das Fahrzeug und wurden vom Motorrad geschleudert. Der 49-Jährige starb trotz der Reanimationsversuche des Rettungsdienstes noch an der Unfallstelle. Ein Rettungshubschrauber flog den 16-Jährigen in ein Krankenhaus.