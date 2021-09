Motorradfahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen

Ein Motorradfahrer ist am Donnerstag beim Zusammenstoß mit einem Lastwagen im oberbayerischen Landkreis Rosenheim ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Fahrer des Lkw den 62 Jahre alten Biker in Brannenburg beim Linksabbiegen erfasst. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er noch am Ort starb. Der 35 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

02. September 2021 - 16:50 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Brannenburg © dpa-infocom, dpa:210902-99-68937/2