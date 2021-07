Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Unterfranken

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall im unterfränkischen Landkreis Bad Kissingen so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie die Polizei berichtete, war der 60 Jahre alte Mann am Sonntagvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache auf der Kreisstraße bei Wartmannsroth zunächst links von der Fahrbahn abgekommen. Das Motorrad schleuderte daraufhin über die Fahrbahn hinweg und kam letztlich im Straßengraben zum Liegen. Obwohl ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber schnell vor Ort waren, sei für den 60-Jährigen jede Hilfe zu spät gekommen.

18. Juli 2021 - 15:20 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. © Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Wartmannsroth © dpa-infocom, dpa:210718-99-427271/2