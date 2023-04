Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf Landstraße

Sulzemoos

Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Dachau ist ein Motorradfahrer gestorben. Ein 25-jähriger Autofahrer hatte am Donnerstagabend beim Linksabbiegen auf einer Landstraße den Mann übersehen und ihn erfasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Rettungskräfte konnten den 36-Jährigen demnach nicht mehr wiederbeleben. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Unfall in Vollbrand. Der Autofahrer blieb unverletzt.