Motorradfahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß mit Auto

Roding

Ein 76 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Cham in der Oberpfalz ums Leben gekommen. Der Mann war am Dienstag mit anderen Bikern unterwegs, als die Gruppe nach links in die Staatsstraße 2147 Richtung Roding abbog, wie die Polizei mitteilte. Der 76-Jährige wurde dabei von einem von links kommenden Auto frontal erfasst. Der Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 55 Jahre alte Autofahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Die Straße wurde während der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.