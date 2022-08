Motorradfahrer rast in Betonwand: Schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist auf der Autobahn 3 in Unterfranken gegen eine Betonwand gerast und hat sich dabei schwer verletzt. Nachdem der 39-Jährige am Samstag bei Kleinostheim (Landkreis Aschaffenburg) ein Auto auf der Auffahrt überholt hatte, wollte er auf den Mittelstreifen wechseln, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. Wegen einer Baustelle standen dort Warnbaken und Mittelschutzwände aus Beton. Ungebremst krachte der Biker hinein.

14. August 2022 - 10:16 Uhr | dpa

Kleinostheim Ersthelfer versorgten den zeitweise bewusstlosen Mann, wie es weiter hieß. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste für kurze Zeit vollständig gesperrt werden.