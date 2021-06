Motorradfahrer prallt gegen Zaun und stirbt

Ein Motorradfahrer ist in Pfakofen bei Regensburg tödlich verunglückt. Der 72-Jährige sei auf einer Ortsdurchfahrt nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Gartenzaun geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Seine gleichaltrige Ehefrau, die mit ihm auf dem Motorrad saß, sei verletzt ins Krankenhaus gekommen. Der Mann starb den Angaben zufolge am Sonntag noch an der Unfallstelle. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.

14. Juni 2021 - 11:59 Uhr | dpa

Die Leuchtschrift "Unfall" auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

