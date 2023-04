Motorradfahrer prallt gegen Baum und stirbt

Ein Motorradfahrer ist am Samstag bei Tussenhausen (Landkreis Unterallgäu) gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden.

Tussenhausen

Der 65-Jährige kam am Nachmittag zwischen Zaisertshofen und Mörgen an einer kurvigen Stelle rechts von der Straße ab und starb nach dem Aufprall noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zunächst war unklar, warum der Mann von der Straße abkam.