Motorradfahrer nach Kollision mit Reh schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist in Unterfranken mit einem Reh zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Das Tier starb bei der Kollision auf einer Staatsstraße bei Bischofsheim in der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld), wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 25-Jährige sei in der Nacht zu Montag von seinem Motorrad gestürzt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

28. Juni 2021 - 14:41 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Der Schriftzug "Unfall" leuchtet zwischen zwei Blaulichtern auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Bischofsheim in der Rhön © dpa-infocom, dpa:210628-99-174564/2