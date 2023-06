Motorradfahrer mit 235 km/h auf Bundesstraße unterwegs

Ein Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 8 in Unterfranken mit 235 Kilometer pro Stunde unterwegs gewesen. Laut Polizei vom Freitag flüchtete der 27-jährige Mann, als die Beamten ihn anhalten wollten.

Rottendorf/Würzburg

Der Motorradfahrer überholte am Mittwoch eine Zivilstreife der Verkehrspolizei Würzburg in hohem Tempo. Die Beamten folgten dem Mann. Als die Polizei ihn anhalten wollte, beschleunigte er weiter - auf 235 km/h in der Spitze. Auf der B8 von Rottendorf (Landkreis Würzburg) Richtung Würzburg staute sich der Verkehr. Die Polizei konnte die Weiterfahrt des Mannes schließlich stoppen.

Der Motorradfahrer drohen drei Monate Fahrverbot und eine Geldstrafe im vierstelligen Bereich. Hinzu kommt noch ein Ermittlungsverfahren wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens.