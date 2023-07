Motorradfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Ostheim vor der Rhön

Bei einem Verkehrsunfall in Unterfranken ist ein 73-jähriger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte er am Dienstagnachmittag an einer Einmündung in Ostheim vor der Rhön (Landkreis Rhön-Grabfeld) die Vorfahrt eines 32-jährigen Autofahrers missachtet, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer sei mit dem Auto zusammengestoßen und mehrere Meter weggeschleudert worden. Der 73-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Autofahrer blieb unverletzt.