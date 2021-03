Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in der Oberpfalz lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach übersah eine Autofahrerin den 43-jährigen Biker an einer Kreuzung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Mann prallte mit dem Motorrad seitlich gegen den Wagen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Die 80-Jährige überstand den Unfall in Hirschau (Landkreis Amberg-Sulzbach) unverletzt.

25. März 2021 - 17:01 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ein Streifenwagen fährt mit Blaulicht über eine Straße. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Hirschau © dpa-infocom, dpa:210325-99-971312/2